Звезда "Безумного Макса" Винсент Джил скончался в возрасте 83 лет

Фото: кадр из фильма "Безумный Макс"; режиссер –
Джордж Миллер; производство – Kennedy Miller Productions
Австралийский актер Винсент Джил, известный по фильму "Безумный Макс", умер на 84-м году жизни, сообщает издание Independent.
Данную информацию в одной из своих социальных сетей подтвердил коллега актера Пол Джонстон.
"К сожалению, это правда. Винс Джил покинул нас. Он был совсем слабым в последнее время, и, к счастью, его тело больше не сковывает его", – написал он.
При этом подробности случившегося не раскрываются.
Винсент Джил стал известен благодаря роли гонщика по прозвищу Ночной Ездок в фильме "Безумный Макс" 1979 года. Он также снимался в фильмах "Стоун", "Крик в темноте", "Расплавленное тело", "Банк" и "Отдел убийств".
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