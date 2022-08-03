Умер актер из "Секретных материалов" Вин Скалли

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Американский спортивный комментатор и актер Вин Скалли, известный по озвучиванию закадрового голоса в сериале "Секретные материалы", умер на 95-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.ру".

Об обстоятельствах его смерти не сообщается.

Вин Скалли родился в 1927 году. С 1950 года начал комментировать игры бруклинского бейсбольного клуба "Доджерс", став бессменным рупором команды на 66 лет.

Также Скалли принял участие во множестве телепроектов, наиболее популярным из которых стал сериал "Секретные материалы". В нем актер озвучил закадровый голос повествователя и подарил фамилию главной героине Дане Скалли благодаря дружбе с создателем шоу Крисом Картером.