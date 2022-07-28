Звезда сериала "Доктор Кто" Бернард Криббинс умер в возрасте 93 лет

15:25
Фото: кадр из сериала "Доктор Кто"; режиссер – Эндрю Ганн (II), Энди Годдард, Грем Харпер/производство – British Broadcasting Corporation (BBC), British Broadcasti
Британский актер Бернард Криббинс, известный по сериалу "Доктор Кто", умер на 94-м году жизни. Информация об этом появилась в агентстве Gavin Barker Associates.
"Любимый актер Бернард Криббинс, офицер ордена Британской империи, умер в возрасте 93 лет… Вклад Бернарда в британскую индустрию развлечений не подвергается сомнениям", – говорится в публикации, размещенной в Twitter.
В агентстве напомнили, что актерская карьера Криббинса длилась 70 лет. За это время он успел принять участие в большом количестве проектов.
Криббинс родился в 1928 году в Великобритании. Первоначально он был театральным исполнителем. К съемкам в кино он приступил в начале 1950-х.
Актер известен по фильму "Дети железной дороги" и роли Уилфреда Мотта в британском сериале "Доктор Кто". В 2011 году Криббинс был награжден орденом Британской империи за вклад в искусство. В 2021 году он овдовел. С супругой артист прожил в браке 66 лет.
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