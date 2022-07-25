Умер британский актер Дэвид Уорнер из фильма "Титаник" – СМИ

Британский актер Дэвид Уорнер, известный по роли в "Титанике", умер в возрасте 80 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sun.

По данным издания, артист скончался от рака. Свои последние дни он провел в доме престарелых Денвилл-холл, где ухаживают за профессиональными актерами и представителями других театральных профессий. Уорнер ушел их жизни рано утром 24 июля.

"В течение последних 18 месяцев он принимал свой диагноз с характерными благосклонностью и достоинством", – заявила семья Уорнера.

Актер сыграл свыше 200 ролей. Самые известные картины с его участием – это "Омен", "Трон", "Титаник", "Затерянный мир", "Планета обезьян" и "Бандиты во времени".