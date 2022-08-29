Актер "Клана Сопрано" Роберт ЛюПон скончался на 77-м году жизни

Фото: AP Photo/Diane Bondareff/Invision for The New School

Американский актер Роберт ЛюПон, известный по сериалу "Клан Сопрано", умер в возрасте 76 лет, сообщается на сайте театра MCC Theater.

Причиной смерти стал рак поджелудочной железы, с которым актер боролся на протяжении трех лет.

Роберт ЛюПон дебютировал на Бродвее, был номинирован на премию "Тони". Среди его наиболее известных ролей – доктор Брюс Кусамано в "Клане Сопрано". Он также снимался в "Сексе в большом городе", "Миллиардах", "Сплетнице", "Законе и порядке".