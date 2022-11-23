Скончался актер из "Игры престолов" Уилко Джонсон

Фото: yotube.com/punkrocksal

Музыкальный деятель и актер Уилко Джонсон, известный по сериалу "Игра престолов", умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщается в его Twitter-аккаунте.

"Это то объявление, которое мы никогда не хотели делать, и мы делаем это с тяжелым сердцем: умер Уилко Джонсон", – написали там.

Актер ушел из жизни дома в понедельник, 21 ноября.

Джонсон еще в 1971 году стал одним из основателей рок-группы Dr. Feelgood. В коллективе он занимал позицию гитариста и вокалиста. Впоследствии он покинул группу и создал еще пару подобных коллективов.

В американском телесериале Джонсон сыграл роль Илина Пейна – главного палача при дворе короля Роберта Баратеона, а затем и Джоффри Баратеона. Уточняется, что в 2013 году артисту был поставлен диагноз "рак поджелудочной железы".

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