Деми Мур оказалась поражена состоянием Брюса Уиллиса – СМИ

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Американская актриса Деми Мур оказалась поражена состоянием своего экс-супруга Брюса Уиллиса, у которого ранее диагностировали деменцию. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Одна из дочерей актрисы разместила в социальных сетях видео встречи Мур с актером, где видно, как Уиллис обнимает и целует ее в лоб.

При этом американское издание Closer написало, что актриса оказалась убита горем после того, как навестила бывшего мужа, поскольку Уиллис не узнал ее.

"Деми поддерживала связь с детьми и женой Брюса, но она понятия не имела, что все зашло так далеко", – говорится в статье.

В марте 2022 года Уиллис завершил актерскую карьеру из-за диагностированной афазии (расстройство речи). Из-за болезни ему было тяжело учить сценарий, а это замедляло съемки.

В феврале 2023-го американскому актеру поставили диагноз "лобно-височная деменция". По словам его жены, сейчас нет лечения этого заболевания.

В августе Квентин Тарантино пригласил Уиллиса поучаствовать в своем последнем фильме. Режиссер сказал, что в случае, если съемки окажутся невозможными, в картине появится короткий отрывок из другого фильма с участием Уиллиса.

Друг актера Гленн Карон сообщил в середине октября, что способность Уиллиса разговаривать резко ухудшилась из-за деменции.



Друг Брюса Уиллиса рассказал об ухудшении состояния актера