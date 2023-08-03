Квентин Тарантино пригласил Брюса Уиллиса сняться в своем последнем фильме

Американский режиссер Квентин Тарантино пригласил актера Брюса Уиллиса для участия в своем последнем фильме. Он завершил карьеру из-за болезни, после того как врачи диагностировали у него лобно-височную деменцию.

Тарантино уже обратился к семье Уиллиса и заявил, что примет любое решение. В случае если съемки окажутся невозможными, в картине появится короткий отрывок из другого фильма с участием Уиллиса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.