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Культура

Квентин Тарантино пригласил Брюса Уиллиса сняться в своем последнем фильме

Квентин Тарантино пригласил Брюса Уиллиса сняться в своем последнем фильме

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Американский режиссер Квентин Тарантино пригласил актера Брюса Уиллиса для участия в своем последнем фильме. Он завершил карьеру из-за болезни, после того как врачи диагностировали у него лобно-височную деменцию.

Тарантино уже обратился к семье Уиллиса и заявил, что примет любое решение. В случае если съемки окажутся невозможными, в картине появится короткий отрывок из другого фильма с участием Уиллиса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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