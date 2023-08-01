В больнице рассказали о состоянии актрисы Ирины Мирошниченко

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Медики оценивают состояние актрисы Ирины Мирошниченко как тяжелое. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на столичную больницу, в которой в настоящее время находится артистка.

"Лежит в реанимации, состояние тяжелое", – сообщили специалисты.

О том, что актриса попала в больницу, стало известно 31 июля. Сообщалось, что она находится под постоянным наблюдением врачей. СМИ писали, что у Мирошниченко произошла остановка сердца.

1 августа ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий уточнил, что артистка попала в отделение реанимации инфекционной клинической больницы № 1. Однако он не смог ответить на вопрос о том, как состояние пациентки оценивают врачи.

В Сети распространилась информация, что Мирошниченко ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ.



Актриса Ирина Мирошниченко попала в больницу