Отец Агутина прокомментировал сообщения о своей госпитализации

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Советский и российский композитор Николай Агутин, отец певца Леонида Агутина, обратился к врачам в рамках плановой госпитализации. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление самого музыканта.

Ранее в Сети появилась информация, что 88-летний Агутин жаловался на утомляемость и боль в ногах. После осмотра медики диагностировали у него стенокардию напряжения.

"Все хорошо у меня. Я на плановой (госпитализации. – Прим. ред.) – проверить давление, туда-сюда", – сказал Агутин-старший.

По словам композитора, его выпишут из медучреждения в пятницу, 21 июля.

Ранее в Москве экстренно госпитализировали актрису Ольгу Шувалову. Сообщалось, что причиной для этого стало ее отравление таблетками. Однако позже агент Шуваловой заявила, что актриса вызывала скорую помощь из-за проблем с давлением.

