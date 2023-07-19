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Актрисе Брижит Бардо потребовалась помощь спасателей – СМИ
Фото: ТАСС/Remy de la Mauviniere
Спасатели прибыли в дом актрисы Брижит Бардо в Сен-Тропе, чтобы оказать ей помощь. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что у 88-летней звезды французского кино наблюдаются проблемы с дыханием. Другие детали инцидента телеканал не приводит.
В конце июня стало известно о госпитализации американской певицы Мадонны. У нее диагностировали серьезную бактериальную инфекцию. Исполнительница несколько дней находилась в отделении интенсивной терапии.
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