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16:00

Шоу-бизнес

Актрисе Брижит Бардо потребовалась помощь спасателей – СМИ

Фото: ТАСС/Remy de la Mauviniere

Спасатели прибыли в дом актрисы Брижит Бардо в Сен-Тропе, чтобы оказать ей помощь. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что у 88-летней звезды французского кино наблюдаются проблемы с дыханием. Другие детали инцидента телеканал не приводит.

В конце июня стало известно о госпитализации американской певицы Мадонны. У нее диагностировали серьезную бактериальную инфекцию. Исполнительница несколько дней находилась в отделении интенсивной терапии.

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