Актер фильма "Мстители" Джереми Реннер может остаться без ноги

Фото: Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией)/jeremyrenner

Актеру фильмов компании Marvel Джереми Реннеру, известному по роли Клинта Бартона (Соколиный глаз), могут ампутировать ногу. Об этом информирует Radar Online со ссылкой на источник.

По словам инсайдера, артиста уже дважды прооперировали. Однако медики выразили опасения, что Реннеру может потребоваться ампутация. Если этого не сделать, то актеру придется использовать инвалидное кресло до конца жизни.

"Его близкие беспокоятся, что повреждение было достаточно значительным, чтобы помешать ему двигаться так, как раньше, и что он может полностью потерять ногу", – поделился источник.

2 января поступила информация, что Реннер находится в критическом состоянии из-за несчастного случая, который произошел во время уборки снега. По данным TMZ, на ногу артиста наехала снегоуборочная машина. Актер получил травму и потерял много крови.

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