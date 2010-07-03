Disney снимет сериал про Соколиного Глаза

Фото: кадр из фильма "Мстители: Финал", режиссер Энтони Руссо

Студия Disney начала работу над сериалом про Соколиного глаза – супергероя из вселенной Marvel. Главная роль в проекте достанется Джереми Реннеру. Он уже играл Соколиного глаза – лучника Клинта Бартона – в фильмах про Мстителей.

О планах Disney и о назначении Реннера сообщает Variety со ссылкой на источники. Съемки пройдут вместе с компанией Marvel Studios и ее главой Кевином Файги. Сериал покажут на стриминговом сервисе Disney+.

Также студия хочет снять сериалы, посвященные другим персонажам вселенной Marvel, – Алой ведьме, Локи и другим. Сериалы, предположительно, будут включать по 6–8 эпизодов.

В начале апреля был опубликован новый трейлер последней части "Мстителей". На этот раз супергерои из команды Мстителей вместе с союзниками разрабатывают план противостояния разрушительным действиям Таноса.