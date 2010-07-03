Disney снимет сериал про Соколиного Глаза

Фото: кадр из фильма "Мстители: Финал", режиссер Энтони Руссо
Студия Disney начала работу над сериалом про Соколиного глаза – супергероя из вселенной Marvel. Главная роль в проекте достанется Джереми Реннеру. Он уже играл Соколиного глаза – лучника Клинта Бартона – в фильмах про Мстителей.
О планах Disney и о назначении Реннера сообщает Variety со ссылкой на источники. Съемки пройдут вместе с компанией Marvel Studios и ее главой Кевином Файги. Сериал покажут на стриминговом сервисе Disney+.
Также студия хочет снять сериалы, посвященные другим персонажам вселенной Marvel, – Алой ведьме, Локи и другим. Сериалы, предположительно, будут включать по 6–8 эпизодов.
В начале апреля был опубликован новый трейлер последней части "Мстителей". На этот раз супергерои из команды Мстителей вместе с союзниками разрабатывают план противостояния разрушительным действиям Таноса.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.