Вышел новый трейлер последней части "Мстителей"

Фото: www.youtube.com/MARVEL Россия

Опубликован новый трейлер последней части "Мстителей". Ролик доступен в официальном аккаунте студии Marvel в YouTube.

На этот раз супергерои из команды Мстителей вместе с союзниками разрабатывают план противостояния разрушительным действиям могущественного титана Таноса.

В картине снялись Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсон, Карен Гиллан и другие.

Мировая премьера фильма "Мстители: Финал" намечена на 26 апреля. В российском прокате он появится 29 апреля.



Накануне вышел трейлер зомби-фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают". Сюжет картины рассказывает о городе, на который нападают зомби.