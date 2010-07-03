Вышел трейлер фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают"

Фото: youtube.com

Вышел трейлер зомби-фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают". Ролик опубликован на YouTube-канале Focus Features.

Сюжет картины рассказывает о городе, на который нападают зомби. Им противостоят трое полицейских, роли которых исполняют Билл Мюррей, Хлоя Севиньи и Адам Драйвер.

Роли в картине также исполнили Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Дэнни Гловер, Игги Поп, Селена Гомес, Том Уэйтс и другие.

В мировой прокат фильм о зомби выйдет 14 июня. Когда пройдет российская премьера картины – неизвестно.