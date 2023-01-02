Звезду фильмов Marvel Джереми Реннера госпитализировали из-за несчастного случая

Фото: AP Photo/Vianney Le Caer/Invision

Голливудский актер Джереми Реннер, наиболее известный по роли в серии фильмов по комиксам Marvel, находится в критическом состоянии после несчастного случая. Об этом сообщает издание Deadline.

Согласно информации, которую предоставил СМИ представитель актера, состояние Реннера хотя и является критическим, но остается стабильным.

Уточняется, что актер получил травмы в результате несчастного случая при уборке снега, вызванного погодными условиями. В настоящий момент пострадавший госпитализирован и находится под контролем врачей.

Ранее стало известно, что к киновселенной Marvel может присоединится Бен Аффлек, ранее воплотивший на больших экранах образ Бэтмена. Сейчас он ведет переговоры о роли злодея в одном из будущих проектов.

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