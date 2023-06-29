Певицу Мадонну выписали из больницы – СМИ

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Американскую певицу Мадонну выписали из больницы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Она в порядке", – сказал неназванный собеседник телеканала.

О госпитализации Мадонны стало известно накануне. Менеджер певицы Гай Осири отмечал, что у нее развилась серьезная бактериальная инфекция. Несколько дня она находилась в отделении интенсивной терапии.

Родственник исполнительницы в беседе с Daily Mail предположил, что причиной ухудшения ее состояния стала слишком интенсивная подготовка к новому мировому туру, певица не жалела свое здоровье.

