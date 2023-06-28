Мадонна госпитализирована с бактериальной инфекцией

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Американская певица Мадонна была госпитализирована с серьезной бактериальной инфекцией в минувшие выходные. Об этом со ссылкой на заявление менеджера певицы Гая Осири сообщает РИА Новости.

"В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии", – сообщил Осири.

На данный момент состояние исполнительницы улучшается, однако она находится под наблюдением врачей, которые ожидают ее полного восстановления.

Из-за внезапной болезни Мадонны, ей пришлось отменить все мероприятия, в том числе подготовку к зарубежному турне, которое она хотела провести в следующем месяце. Менеджер певицы сообщил, что поделится информацией о новой дате тура, как только она появится.

Юбилейный тур Мадонны по 25 городам приурочен к 40-летию ее музыкальной карьеры. Предполагалось, что первый концерт в рамках гастролей должен был состояться 15 июля в Канаде.