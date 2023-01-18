18:18Шоу-бизнес
Мадонна объявила о старте юбилейного тура летом 2023 года
Фото: ТАСС/Belga via ZUMA Press/Jonas Roosens
Американская поп-исполнительница Мадонна анонсировала юбилейный тур по 25 городам. Он приурочен к 40-летию ее музыкальной карьеры и стартует летом 2023 года. Об этом сообщает "Звук Медиа".
Первый концерт в рамках гастролей состоится 15 июля в Канаде. Он пройдет на площадке Rogers Arena в Ванкувере. Последнее шоу тура запланировано на 1 декабря в Нидерландах. Специальным гостем на всех концертах станет дрэг-артист Bob the Drag Queen.
Певица сообщила, что находится в состоянии предвкушения.
"Я с нетерпением жду возможности исполнить как можно больше песен, чтобы подарить своим поклонникам шоу, которого они так долго ждали", – заявила Мадонна.
В начале 2023 года исполнительницу обвинили в работорговле и сексуальной эксплуатации африканских детей. Благотворительная организация "Всемирная федерация Эфиопии" направила обращение на имя президента Малави Лазаруса Чакверы с просьбой проверить действия Мадонны.
Заявители считают, что главная цель певицы при открытии фонда – проведение экспериментов над юными гражданами Африки.
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