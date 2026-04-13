13 апреля, 18:19

Общество

В Якутии "оживили" мужчину после 5,5 часа клинической смерти

Фото: телеграм-канал "Мирнинская ЦРБ"

Врачи Мирнинской больницы в Якутии спасли мужчину после 5,5 часа клинической смерти, сообщает "Радио 1" со ссылкой на ЦРБ.

В конце марта мужчина возвращался домой после застолья и неожиданно ощутил усталость, в связи с чем решил отдохнуть на скамейке и уснул. Его нашли прохожие, которые вызвали скорую помощь, а прибывшие медики зафиксировали клиническую смерть.

Ранее занимавший пост главного внештатного реаниматолога Минздрава Якутии и внедривший методику спасения при переохлаждении Дмитрий Босиков отдал фельдшеру распоряжение доставить пациента в больницу.

Мужчина находился в состоянии клинической смерти 5,5 часа, а затем сутки – в искусственной коме. Несмотря на это, все важные органы в настоящий момент функционируют нормально. Через 5 дней его выписали.

В пресс-службе больницы объяснили, что методика разморозки основана на постепенном оттаивании, которое не вызывает повреждение мелких сосудов, поскольку повреждение микрососудистого русла приводит к инфарктам, отеку головного мозга, отказу почек и летальному исходу. В течение 4 часов температуру тела поднимали с 24 до 34 градусов.

"Это была слаженная, кропотливая, технически идеально выполненная работа", – заключили в пресс-службе.

Ранее врачи в Приморье нашли у женщины вросшую в руку стеклянную иглу длиной 2 миллиметра. Она оказалась в пальце пациентки после того, как в ее руке лопнул стакан с кипятком. Пострадавшая самостоятельно вытащила осколок.

Несмотря на то что рана затянулась, у пациентки спустя время возникла боль в области сустава пальца. Врачи, сделав рентген кисти в нескольких проекциях, обнаружили стеклянную иглу размером 2 на 1 миллиметр. В результате операция прошла успешно. Медики выписали женщину из стационара на долечивание в поликлинике.

медицинаобществорегионы

