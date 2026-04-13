Аварийный пешеходный мост обрушился в Ленинградской области

Фото: МАХ/"МЧС Ленинградской области"

Два пролета пешеходного моста Строителей через реку Волхов обрушились в городе Волхове Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, сооружение находилось в аварийном состоянии. Погибших и пострадавших нет.

Автомобильный мост был возведен в 1963 году, но с 1996 года не использовался для движения транспорта, став пешеходным, уточнили в правительстве области. Уточняется, что еще 3 года назад сооружение признали аварийным и планировали снести.

В частности, подавалась заявка на выделение средств на его демонтаж, рассказал глава администрации Волховского муниципального района Ленинградской области Александр Сафонов. В момент ЧП проход по мосту уже был запрещен. Кроме того, он создавал помехи для судоходства.

В настоящий момент на территории муниципального образования введен режим чрезвычайной ситуации. На месте работают представители экстренных служб, а навигация маломерных судов временно прекращена. Ожидается, что остатки конструкций моста Строителей будут демонтированы.

Ранее пешеходный мост обрушился в мордовском городе Инсар. Из-за инцидента конструкция, соединяющая улицы Совхозную и Заречную, стала непригодной для прохода. В связи с этим местные власти рекомендовали горожанам воспользоваться альтернативным мостом на Ленинградской улице, который можно перейти со стороны улицы Гагарина.

