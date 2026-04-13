13 апреля, 18:30

Происшествия

Аварийный пешеходный мост обрушился в Ленинградской области

Фото: МАХ/"МЧС Ленинградской области"

Два пролета пешеходного моста Строителей через реку Волхов обрушились в городе Волхове Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, сооружение находилось в аварийном состоянии. Погибших и пострадавших нет.

Автомобильный мост был возведен в 1963 году, но с 1996 года не использовался для движения транспорта, став пешеходным, уточнили в правительстве области. Уточняется, что еще 3 года назад сооружение признали аварийным и планировали снести.

В частности, подавалась заявка на выделение средств на его демонтаж, рассказал глава администрации Волховского муниципального района Ленинградской области Александр Сафонов. В момент ЧП проход по мосту уже был запрещен. Кроме того, он создавал помехи для судоходства.

В настоящий момент на территории муниципального образования введен режим чрезвычайной ситуации. На месте работают представители экстренных служб, а навигация маломерных судов временно прекращена. Ожидается, что остатки конструкций моста Строителей будут демонтированы.

Ранее пешеходный мост обрушился в мордовском городе Инсар. Из-за инцидента конструкция, соединяющая улицы Совхозную и Заречную, стала непригодной для прохода. В связи с этим местные власти рекомендовали горожанам воспользоваться альтернативным мостом на Ленинградской улице, который можно перейти со стороны улицы Гагарина.

Читайте также


Главное

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
Почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии?

Партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля

Виктор Орбан не уходит из политики – он становится оппозицией

Читать
Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
