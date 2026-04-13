Продюсер Дворцов заявил, что Алла Пугачева вернется в Россию 15 апреля

Певица Алла Пугачева может вернуться в Россию 15 апреля, заявил "Общественной службе новостей" продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, Пугачева может вернуться, чтобы отпраздновать свой день рождения. Также поводом для приезда в РФ может стать необходимость решения задач по недвижимости и концертной деятельности. При этом продюсер отметил, что это информация "из первых уст".

Ранее сообщалось, что ежегодный фестиваль поклонников артистки "Пугачевская весна" был отменен из-за жалоб со стороны общественников. Продюсер проекта Андрей Краснобаев уточнил, что с требованием отменить концерт, посвященный дню рождения Пугачевой, обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Требование было направлено генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Альтернативу мероприятию пока не придумали.

