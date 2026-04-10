10 апреля, 10:05

Фестиваль "Пугачевская весна" отменили в Москве из-за жалоб общественников

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Ежегодный фестиваль поклонников певицы Аллы Пугачевой "Пугачевская весна" отменен в Москве из-за жалоб со стороны общественников, рассказал РИА Новости продюсер проекта Андрей Краснобаев.

С требованием отменить концерт, посвященный дню рождения Пугачевой, обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он направил свое требование генеральному прокурору Игорю Краснову.

Краснобаев добавил, что организаторы фестиваля пока не придумали альтернативы мероприятию.

Ранее Бородин запросил с Пугачевой компенсацию морального ущерба на сумму 5 миллионов рублей. По его словам, поводом для обращения в суд с иском послужило интервью певицы Екатерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом).

В ходе беседы певица допустила оскорбительные высказывания в адрес Бородина и выразила негативное отношение к специальной военной операции.

