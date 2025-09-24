Депутат Иванов предложил переделать особняк Пугачевой в храм

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил передать замок певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь Русской православной церкви. По его мнению, здание следует перестроить в храм, сообщает News.ru.

"Инициатива предполагает полное изменение архитектурного облика здания. После реконструкции в нем планируется разместить не только храм, но и воскресную школу, библиотеку и социальный центр", – отмечает депутат.

Как заявил политик, готические элементы архитектуры – башни и скульптуры драконов – необходимо демонтировать и заменить на традиционные православные купола и символику.

Ранее суд оставил без движения иск к Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, который был подан ветераном боевых действий в Афганистане Александром Трещевым.

Трещев обратился в суд после интервью Пугачевой, которое было опубликовано в Сети 10 сентября. В нем певица затронула многие темы, в том числе она впервые рассказала о своем отъезде из России. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала интервью "базаром лицемерия".

Среди причин обращения в суд Трещев назвал оскорбление армии и восхваление лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.

Также он дополнил иск требованием лишить Пугачеву возможности зарабатывать на авторских отчислениях, размер которых, по данным СМИ, составляет 28 миллионов рублей.

После этого общественная организация "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) направила к Владимиру Путину петицию с требованием лишить Пугачеву звания народной артистки. Сама певица спустя время заявила, что у нее пропал "порыв говорить".