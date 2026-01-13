Форма поиска по сайту

13 января, 21:56

Общество

Снегопад в столичном регионе продлится до вечера 14 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снегопад в Москве и Подмосковье начнется предстоящей ночью после 03:00 и продлится до вечера среды, 14 января. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре России.

Как отметил собеседник агентства, в столице до утра может выпасть до 2 сантиметров снега. Затем интенсивность снегопада будет усиливаться, в период с 09:00 до 21:00 прирост снежного покрова может составить еще 5 сантиметров.

По его словам, осадки будут идти на фоне морозной погоды. В ночь на 14 января в Москве температура воздуха составит минус 8–10 градусов, местами – до минус 15 градусов. Тем временем в Московской области столбики термометров покажут минус 8–13 градусов, местами – до минус 20 градусов.

Столичные коммунальные службы работают в круглосуточном режиме для ликвидации последствий снегопада, который обрушился на Москву 12 января. На улицах задействована тяжелая погрузочная техника, в том числе на проезжей части, в связи с чем водителей призвали быть внимательными.

Уборка снега продолжается и в Подмосковье. Глава Жуковского Андроник Пак рассказывал, что на ближайшие трое суток городские власти сформировали план уборки дворов, чтобы охватить как можно больше территорий. С начала года с улиц Жуковского уже убрали более 3,5 тысячи кубометров снега.

Глава Раменского Эдуард Малышев также уточнил, что сочетание тяжелой техники и малых ручных роторов позволяет коммунальщикам "поэтапно наводить порядок во всех населенных пунктах округа".

Между тем высота снега в Москве 13 января достигла 43 сантиметров. Это на 6 сантиметров меньше рекорда 1942 года, когда высота снежного покрова составила 49 сантиметров. При этом в Московской области самый высокий уровень снега зафиксирован в Черустях – 54 сантиметра.

"Новости дня": небывалые снегопады улучшили экологию в Москве

обществопогодагород

