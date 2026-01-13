Собянин: количество зрителей в театрах Москвы выросло с 2010 года на 62%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2025 году московские театры привлекли 4,8 миллиона зрителей, число которых по сравнению с 2010 годом увеличилось на 62%. Кроме того, было представлено свыше 24 тысяч спектаклей (+35%), сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Программа модернизации театров в Москве

Благодаря обновлению исторических зданий и внедрению новейших технологий в столице создаются наилучшие условия для творчества.

С 2011 года было завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт 42 театров. Это – 104 здания и помещения. Каждое из них было обновлено по индивидуальному проекту – с учетом его истории, специфики деятельности и творческих устремлений коллектива.

Также в минувшем году после реставрации открылась "Мастерская "12" на Поварской улице. Здание не только привели в порядок, но и оснастили техникой. Зал-трансформер, иммерсионная акустика, голограммы – теперь это одна из самых технологичных площадок Москвы. Премьерами после завершения ремонта стали спектакли "Перед рассветом" по Бертольту Брехту и "Ревизор".

На Чистых прудах была проведена реставрация и переоснащение сценическим оборудованием знаменитой "Табакерки" – Московского театра Олега Табакова. Первой премьерой на Исторической сцене стал спектакль Артура Касимова, который представил свою дебютную режиссерскую работу на профессиональной сцене – постановку "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Александра Володина.

Реконструкция Театра на Покровке позволила увеличить количество зрительских мест – теперь их можно расставлять в различных конфигурациях. Гримерные стали комфортнее, а фойе – более просторным. После обновления театр порадовал публику двумя премьерными спектаклями.

В 2026 году продолжатся работы по модернизации Театра на Малой Ордынке, Театра Моссовета, Московского драматического театра имени А. С. Пушкина и "Новой оперы", а также Московского государственного академического театра оперетты и Московского академического театра сатиры.

Запуск цифрового сервиса "Мосбилет"

Еще одним значимым проектом стал запуск цифрового сервиса "Мосбилет" для покупки билетов на мероприятия столичного культурного календаря. На сегодняшний день с его помощью можно заказать и оплатить билеты в более чем 185 культурных учреждений Москвы.

Развитие открытости театров в 2025 году

Ключевым событием в этом направлении стал фестиваль "Театральный бульвар" в рамках проекта "Лето в Москве". Он вошел в число самых масштабных и продолжительных в мире: за 92 дня было показано свыше 1 тысячи постановок, которые посетили более 1,5 миллиона зрителей.

В этот раз фестиваль приобрел международный статус – в нем участвовали коллективы из Китая, Гвинеи, Аргентины и Мексики. Сценой для него стала вся Москва – 14 открытых городских площадок.

В 2026 году в рамках "Театрального бульвара" пройдет серия мероприятий, посвященных 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Кроме того, еще одним ярким событием стала тринадцатая "Ночь театров", которую посетили более 18 тысяч человек – это рекордный показатель за последние 10 лет и почти вдвое больше, чем годом ранее.

90 театров и театральных вузов провели 120 мероприятий: спектакли, читки пьес, открытые репетиции, квизы, творческие встречи и концерты. Также в Новом Манеже состоялся 12-часовой театральный марафон – самый продолжительный ночной показ спектаклей с эффектными перформансами и концертом электроакустической музыки.

Формирование кадрового резерва через конкурс "Таланты"

С целью предоставить возможность квалифицированным профессионалам театральной сферы проявить себя в столичных учреждениях был запущен Всероссийский открытый конкурс "Таланты".

Победители формируют кадровый резерв московских театров и получают шанс возглавить один из них. В этом году заявки подали почти 400 участников из 46 регионов России. 39 финалистов прошли обучение в ГИТИСе, стажировку на ведущих театральных площадках столицы, а также представили жюри свои проекты: планы развития театров и концепции новых постановок.

Ряд победителей конкурса "Таланты" уже получили руководящие должности в столичных театрах. Например, в Театре на Покровке на руководящие посты были назначены Дмитрий Бикбаев и Алексей Родин.

У московских театров есть грандиозные творческие планы. В публикации уточняется, что благодаря этому поклонников театрального искусства ждут новые яркие встречи с искусством, дарящим радость.

Ранее сообщалось, что самыми популярными программами 2025 года в Москве стали фестивали "Театральный бульвар" и "Культурный город", Московская международная неделя кино, проект "Книга в городе" и акция "Ночь в музее". Например, гостями второй Московской международной недели кино стали около 700 тысяч человек, включая экспертов из 20 стран.