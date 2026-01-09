Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Выступление российской балерины Светланы Захаровой вместе с ее мужем Вадимом Репиным в Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменено. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Балет "Pas de deux for toes and fingers" должен был быть представлен публике 20 и 21 января. В учреждении объяснили отмену спектаклей "международной напряженностью, которая создает атмосферу, способную негативно повлиять на успех представления".

Teatro del Maggio Musicale уже начал возвращать зрителям деньги за билеты. Газета La Nazione выяснила, что решение об отмене спектакля было принято после обращения посольства Украины во Флоренции, которое назвало выступление Захаровой в Италии неприемлемым.

Ранее был отменен концерт симфонического оркестра под руководством дирижера Валерия Гергиева, который должен был пройти в рамках музыкального фестиваля "Лето по-королевски" в итальянском городе Казерта 27 июля.

СМИ утверждали, что причиной отмены концерта стала "резкая общественная реакция на участие дирижера", который якобы известен близостью к Владимиру Путину. Евродепутат Данило Делла Валле указывал, что такие решения демонстрируют лицемерие Запада.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия решительно осуждает дискриминационные попытки "отмены культуры" со стороны итальянских властей "под диктат идейных последователей (украинского националиста Степана. – Прим. ред.) Бандеры".

