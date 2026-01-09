Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 15:18

Культура

Театр во Флоренции отменил выступление балерины Захаровой

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Выступление российской балерины Светланы Захаровой вместе с ее мужем Вадимом Репиным в Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменено. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Балет "Pas de deux for toes and fingers" должен был быть представлен публике 20 и 21 января. В учреждении объяснили отмену спектаклей "международной напряженностью, которая создает атмосферу, способную негативно повлиять на успех представления".

Teatro del Maggio Musicale уже начал возвращать зрителям деньги за билеты. Газета La Nazione выяснила, что решение об отмене спектакля было принято после обращения посольства Украины во Флоренции, которое назвало выступление Захаровой в Италии неприемлемым.

Ранее был отменен концерт симфонического оркестра под руководством дирижера Валерия Гергиева, который должен был пройти в рамках музыкального фестиваля "Лето по-королевски" в итальянском городе Казерта 27 июля.

СМИ утверждали, что причиной отмены концерта стала "резкая общественная реакция на участие дирижера", который якобы известен близостью к Владимиру Путину. Евродепутат Данило Делла Валле указывал, что такие решения демонстрируют лицемерие Запада.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия решительно осуждает дискриминационные попытки "отмены культуры" со стороны итальянских властей "под диктат идейных последователей (украинского националиста Степана. – Прим. ред.) Бандеры".

Читайте также


культураза рубежом

Главное

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика