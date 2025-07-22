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Решение организаторов концерта в Италии отменить выступление российского дирижера Валерия Гергиева подтверждает лицемерие Запада, считает евродепутат от оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле.

"Серьезный поступок, замаскированный под "этический принцип", который тем не менее раскрывает все лицемерие политики двойных стандартов", – написал он на своей странице в Facebook (принадлежат Meta, деятельность компании запрещена и признана экстремистской в России).

Валле также записал видеообращение, в котором акцентировал внимание на том, что на этом же фестивале будет выступать известный дирижер из Израиля Даниэль Орен. Чиновник напомнил, что последнего неоднократно, но безуспешно просили высказаться по поводу "геноцида в Газе".

Вместе с тем парламентарий также отметил, что поддержавшие срыв концерта, включая представителей фракции "Братья Италии" и оппозиционной Демократической партии, ведут себя так, будто положили конец конфликту между Россией и Украиной.

По его мнению, такие решения только ухудшают политическую и дипломатическую обстановку. Он также добавил, что для города Казерта отмена выступления стала "упущенной возможностью".

Об отмене симфонического концерта стало известно накануне, 21 июля. Он должен был состояться 27-го числа в рамках фестиваля Un’Estate da Re.

Журналисты предположили, что причиной для такого решения послужила "резкая общественная реакция на участие дирижера", который якобы известен близостью к Владимиру Путину. В свою очередь, местные власти объяснили поступок опасением возможных беспорядков во время мероприятий.