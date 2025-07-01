Концерт рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в Великобритании отменили из-за протестов

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Первый концерт в рамках гастрольного тура американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона был отменен, передает британская газета The Guardian.

Концерт должен был состояться 29 октября 2025 года в Брайтоне, однако группа активистов под названием No Stage for Abusers ("Нет сцены для абьюзеров". – Прим. ред.) призвала к отмене мероприятия из-за случаев обвинения музыканта в насилии.

Кампания получила поддержку от депутата Партии зеленых Сиан Берри. Она обратилась к главе городского совета и заявила, что подобные мероприятия идут вразрез с общественными ценностями города.

Обращение подписал студенческий союз Университета Сассекса и несколько общественных организаций. Платформа Ticketmaster уже уведомила покупателей о возврате денег.

В то же время противники отмены концерта и фанаты Мэнсона утверждают, что рок-исполнитель стал жертвой "культуры отмены", и напоминают, что уголовное дело против музыканта было закрыто.

В 2021 году актриса Эван Рейчел Вуд, известная по роли в сериале "Мир Дикого Запада", рассказала об издевательствах со стороны Мэнсона. По словам актрисы, они начали встречаться, когда ей было 19 лет. За время отношений рокер манипулировал ей, издевался и промывал мозги.

В 2023 году на музыканта подали в суд за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Предполагаемая жертва заявила, что ей было 16 лет, и Мэнсон пригласил ее и других девушек в свой автобус. После того, как артист совершил действия сексуального характера, он потребовал от пострадавшей "убираться к черту", пригрозив, что покончит с ней и ее родными.

В январе 2025 года стало известно, что Мэнсон не предстанет судом из-за истечения срока давности дела. В офисе окружного прокурора Лос-Анджелеса отметили, что из-за этого невозможно в полной мере без сомнений доказать обвинения в сексуальном насилии.