The Vulture: экс-няня сына Нила Геймана обвинила писателя в торговле людьми

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Бывшая няня сына писателя Нила Геймана Скарлетт Павлович подала на него в федеральный суд, обвинив его в торговле людьми. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Vulture.

Павлович также обвиняет Геймана в сексуальном насилии, изнасиловании и принуждении. В отношении супруги писателя, музыканта Аманды Палмер, экс-няня подала в суд за то, что та познакомила их, не предупредив о поведении Геймана.

По данным издания, женщина познакомилась с Палмер в 2020 году, когда ей было 22 года. Супруга писателя иногда просила ее присмотреть за сыном, а после Павлович стала няней с проживанием в доме супругов.

Однако, согласно судебным материалам, Палмер планировала бесплатно пользоваться ее услугами. Там же указано, что няня стала экономической заложницей семьи.

Поведение Геймана склоняло Павлович не только к бесплатному уходу за несовершеннолетним, но и к услугам сексуального характера, говорится в документах. Также семья не платила няне несколько месяцев, когда та перестала работать на них.

В суде Павлович потребует компенсировать ущерб, который определит инстанция. Он должен составить не менее 1 миллиона долларов.

Первые обвинения в насилии против Геймана появились летом 2024 года. Тогда Павлович утверждала, что писатель изнасиловал ее спустя пару часов после их первой встречи в феврале 2022 года. Это, по ее словам, случилось в ванне новозеландского дома Геймана.

Вторая возможная потерпевшая рассказала, что впервые встретила писателя в 18 лет и была его фанаткой. Спустя два года он совершил над ней противоправные действия без ее согласия, уверена она.

Затем в адрес Геймана последовали повторные обвинения от четырех женщин, в том числе и от Павлович. Она заявляла, что писатель регулярно вступал с ней в интимную связь без обоюдного согласия.

Гейман отреагировал на обвинения спустя время. В своем блоге он написал, что с ужасом наблюдал несколько месяцев за историями женщин, высказывавшихся против него, но не делал опровержений из-за уважения к ним. С его слов, в повествованиях женщин есть доля истины, но он не признает обвинения в насильственных действиях.