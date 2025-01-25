NBC: Мэрилин Мэнсон не предстанет перед судом по обвинениям о насилии

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Музыкант Мэрилин Мэнсон (настоящее имя Брайан Уорнер) не предстанет перед судом по обвинениям в сексуальном и домашнем насилии из-за истечения срока давности по дела. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис окружного прокурора Лос-Анджелеса.

В СМИ заявили, что власти Лос-Анджелеса приступили к расследованию в отношении Мэнсона в 2021 году после того, как несколько женщин, в том числе его бывшая девушка, американская актриса Эван Рэйчел Вуд, обвинили его в насилии.

"Мы установили, что обвинения в домашнем насилии выходят за рамки срока давности, и мы не можем в полной мере без сомнений доказать обвинения в сексуальном насилии", – заявили в офисе прокурора.

Однако офис прокурора намерен добиться справедливости в отношении жертв насилия, когда это будет возможно с юридической точки зрения.

В 2023 году на Мэнсона подали в суд за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Предполагаемая жертва заявила, что впервые встретила артиста в 1995 году после концерта в Далласе, когда ей было 16 лет.

По словам женщины, Мэнсон пригласил ее и других молодых девушек в свой автобус. Там он совершил действия сексуального характера. После этого певец потребовал от жертвы уйти, пригрозив, что покончит с ней и ее родными, если она расскажет о произошедшем.