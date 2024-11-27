Мэрилин Мэнсон отозвал иск о клевете против актрисы Эван Рэйчел Вуд

Фото: Photo by Rob Grabowski/Invision/AP

Американский рок-певец Мэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер) отозвал свой иск о клевете в отношении своей бывшей девушки, актрисы Эван Рэйчел Вуд, которая обвинила его в насилии. Об этом сообщает издание People.

Мэнсон подал иск в марте 2022 года, в котором отметил, что обвинения Вуд в насилии являются ложными и были сделаны с целью навредить его репутации. Актриса заявляла, что Мэнсон несколько лет издевался над ней. По сообщениям СМИ, еще несколько женщин рассказали об опыте общения с музыкантом: они говорили о сексуальном и психологическом насилии с его стороны.

19 ноября текущего года Вуд и Мэнсон достигли досудебного соглашения. Музыкант должен выплатить актрисе 327 тысяч долларов в качестве компенсации за услуги адвоката. Адвокат Мэнсона, Ховард Кинг, заявил, что его клиент был рад завершению этой истории.

Ранее в 2023 году на Мэнсона подали в суд за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Предполагаемая жертва заявила, что впервые встретила артиста в 1995 году после концерта в Далласе. Тогда ей было 16 лет.

По словам женщины, Мэнсон пригласил ее и других молодых девушек в свой автобус. Там он совершил действия сексуального характера. После этого певец потребовал от жертвы "убраться к черту", пригрозив, что покончит с ней и ее родными, если она когда-нибудь расскажет об этом.