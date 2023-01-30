Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

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На американского рок-певца Мэрилина Мэнсона подали в суд за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Об этом информирует Rolling Stone.

Участниками судебного процесса станут и компании, с которыми сотрудничал Мэнсон, – Interscope и Nothing Records. Предполагаемая жертва заявила, что впервые встретила артиста в 1995 году после концерта в Далласе. Тогда ей было 16 лет. По словам женщины, Мэнсон пригласил ее и других молодых девушек в свой автобус. Там он совершил действия сексуального характера, заявила она.

После этого певец потребовал от жертвы "убраться к черту", пригрозив, что покончит с ней и ее родными, если она когда-нибудь расскажет об этом. Женщина поделилась, что после инцидента у нее начались проблемы с наркотиками и алкоголем. Мэнсон же не успокоился и просил у нее прислать откровенные снимки.

Впоследствии рок-певец пригласил жертву на мероприятие в Новом Орлеане. Там он вновь изнасиловал ее. После этого Мэнсон стал брать девушку с собой на концерты, где регулярно принуждал к соитию не только с ним, но и другими участниками группы.

Ранее актриса Эван Рейчел Вуд рассказала об издевательствах со стороны Мэнсона. По ее словам, с певцом она познакомилась в подростковом возрасте, а встречаться с ним стала в 19 лет.

"Историс": Мэрилин Мэнсон опроверг обвинения в жестоком обращении

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