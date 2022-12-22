Двое юношей из Чувашии задержаны за сексуальное насилие и избиение до смерти приятеля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

18- и 19-летний жители Чувашии задержаны по делу о сексуальном насилии и избиении до смерти знакомого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

Следствие считает, что ночью 17 ноября обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения в одном из дворов города Марьинский Посад нанесли множество ранений знакомому руками и ногами, а затем совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. В результате инцидента мужчина скончался на месте от полученных травм.

Личности обвиняемых удалось установить путем выведения ДНК-профиля погибшего. Их обвиняют по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное группой лиц"). 18-летнему задержанному также вменяют вину по статье 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

Ранее тренер секции по борьбе из московского Люблина признался в сексуальном насилии над несовершеннолетними, а также в съемке детской порнографии. После рассказа мальчика о насильственных действиях со стороны тренера следствие установило еще несколько жертв. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям.



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