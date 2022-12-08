В компании прокомментировали информацию о заподозренном в педофилии нижегородце

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Сети много различной "желтой" информации о гибели креативного директора российской IT-компании AGIMA Григория Коченова, которого якобы подозревают в педофилии. Об этом заявила компания AGIMA в своей группе в социальной сети "ВКонтакте".

По данным "Коммерсанта", Коченов выпал с балкона своей квартиры 7 декабря, когда к нему пришли с обыском сотрудники Следственного комитета. В ряде телеграм-каналов сообщалось, что у погибшего нашли детскую порнографию.

В компании AGIMA подтвердили гибель Коченова и отметили, что для коллег он всегда будет прекрасным человеком, который не сделал "ничего такого, что бы заставило думать о нем плохо".

В организации рассказали, что мужчина работал там с самого основания.

"Мы знаем Гришу как хорошего друга, доброго, веселого и отзывчивого человека. Он всегда приходил на помощь и был душой нашей компании", – говорится в сообщении.

По данным AGIMA, Коченов, который увлекался нейронными сетями, создавал выдающиеся проекты и вдохновлял людей. Коллеги рассказали, что погибший мог сутками работать, потому что вкладывал в проекты частичку себя.

В компании рассказали, что у Коченова остались трое детей, для которых он был мотиватором и примером для подражания.

Ранее следователи начали проверку после сообщений о случаях педофилии в детском спортивном центре Ярославля. Соответствующее решение приняли после публикации этой информации в Сети. В управлении пообещали выяснить все обстоятельства произошедшего.



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