В Москве арестован 54-летний обвиняемый в сексуальном насилии над ребенком

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве Юлия Иванова сообщила об аресте мужчины, обвиняемого в нарушении половой неприкосновенности ребенка на западе столицы.

Как сообщает Агентство "Москва", обвиняемым был 54-летний мужчина.

"Никулинским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 10 декабря 2022 года", – заявила Иванова.

По информации правоохранительных органов, мужчина совершил в отношении знакомого ребенка 2010 года рождения насильственные действия сексуального характера, после чего продолжительное время запугивал несовершеннолетнего, угрожая нанести вред матери ребенка.

Фигурант уголовного дела был задержан после обращения родственников несовершеннолетнего в полицию. Ему предъявлено обвинение по пункту "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста").

В феврале в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов. Подобное наказание теперь грозит за повторные насильственные действия в отношении несовершеннолетних всех возрастов, а также за насилие в отношении двух и более детей, совершенное впервые.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!