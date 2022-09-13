Ярославский тренер по кудо прокомментировал обвинения в педофилии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обвиняемый в педофилии ярославский тренер по кудо 51-летний Александр Скопинцев назвал последние события шокирующими. Об этом сообщает 76.ru.

В педофилии тренера обвинил 26-летний Алексей. Он рассказал в Twitter, что пережил сексуальное насилие еще будучи школьником. По словам мужчины, все происходило в 2008 году, когда он учился в 4–5 классе. Он рассказал, что решил сообщить о произошедшем после того, как его знакомый рассказал похожую историю.

Алексей отметил, что во время очередной тренировки недостаточно старался, поэтому тренер завел его к себе в комнату для беседы.

"Тогда он завел меня к себе вновь, сказал снимать штаны, достал резиновую дубинку, смазал ее вазелином и засунул мне в задний проход", – сказал пострадавший.

Другой свидетель произошедшего рассказал, что ученики часто ходили в тренерскую к мужчине, а после рассказывали, что он их раздевал и ставил перед зеркалом отрабатывать удары.

"У него тренерская была. Он туда пару ребят завел, сказал им раздеваться. Причем полностью, и отрабатывать по воздуху удары. Ребята послушались, а потом напротив на шкафу камеру спалили", – поведал один из пострадавших.

Сам Скопинцев рассказал, что за последние два дня "наелся более чем достаточно". Он добавил, что многие родители и бывшие ученики присылают слова поддержки.

"Получается, что конкретно вот этот человек и четыре других, которых он нашел, подтверждают оскорбления в свой адрес. А остальные почему нет? Что за выборность такая? Если у меня маниакальное настроение и если я люблю мальчиков, то я буду любить их всех", – сказал мужчина.

Тренер добавил, что работает в центре с 1994 года и выпустил около 2 тысяч спортсменов. Он добавил, что видеокамер у него никогда не было, а сейчас ставится вопрос об их установке в зале. Мужчина пояснил, что все записанные материалы будут скидываться в облако, доступ к которому будет лишь у руководства.

Скопинцев подчеркнул, что с 2018 года начал выезжать с ребятами в спортивный лагерь, где ученики тренируются, общаются и участвуют в различных мероприятиях.

"Нет такого момента, чтобы я оставался с детьми один на один. Может быть такая ситуация, что я сплю в одном корпусе с детьми, а вожатый в другом – в корпусах стоят видеокамеры. Выход за территорию лагеря невозможен. Леса на территории лагеря нет столько, чтобы можно было за ним скрыться. Вокруг есть камеры видеонаблюдения", – пояснил тренер.

Он добавил, что иногда родители насильно приводят детей в секцию. Скопинцев пояснил, что единоборства связаны с телесным контактом, а "это человеку претит". Мужчина отметил, что сейчас многие коллеги предлагают ему написать заявление в полицию по факту клеветы.

"В начале учебного года это удар по набору. Чем больше людей ходит в учреждение, тем больше денег оно получает. Соответственно, растет конкуренция", – поделился тренер.

Директор детского центра в Кировском районе Ярославля Ольга Хайкина подчеркнула, что в учреждении проводят внутреннее расследование, однако тренера от работы не отстранили. По ее словам, на счет Скопинцева не поступали негативные отзывы от родителей, поэтому "оснований для его отстранения нет". При этом Хайкина добавила, что сейчас мужчина будет на особом контроле.

"Уничтожить репутацию человека можно очень легко. В свое время он был и учителем года, и награждался премией от губернатора. Он заслуженный человек с высшей квалификационной категорией. Нет никаких оснований, чтобы мы могли его в чем-то заподозрить", – сказала директор детского центра.

Хайкина подчеркнула, что на руководство центра не выходили ни сотрудники следственного комитета, ни полицейские.

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