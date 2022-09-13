СК организовал проверку после информации о домогательствах к детям тренера в Ярославле

18:51
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи начали проверку после появления информации о случаях педофилии в детском спортивном центре Ярославля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета.
Представитель управления уточнила, что проверку организовали после публикации соответствующих данных в Сети.
В управлении пообещали выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.
О домогательствах со стороны тренера по кудо написал 26-летний Алексей. По словам мужчины, все происходило в 2008 году, когда он учился в 4–5 классе. Он добавил, что о сексуальном насилии со стороны тренера сообщили еще трое пострадавших.
Сам же обвиняемый Александр Скопинцев отрицает обвинения. Директор центра, где работает мужчина, сказала, что руководство проведет внутреннюю проверку, но отстранять тренера от работы не будет.
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