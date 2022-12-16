Отец детей блогера Церетиловой прокомментировал скандальные слова их дедушки о подростках

Фото: телеграм-канал ''112''

Отец детей блогера Нины Церетиловой – Магомед – в беседе с RT прокомментировал скандальные слова их дедушки о подростках, заявив, что он, как и его родитель, не хочет, чтобы дети становились свидетелями аморальных действий.

Как отметил Церетилов, слова его отца были вызваны злостью в отношении негативного влияния матери на детей. Он добавил, что дедушка детей – добрый человек.

Отец детей также сообщил, что мать показывает дочери леденцы в виде половых органов.

"Если кто-то считает, что это не аморально, пусть кормит своих детей каждый день, пожалуйста. Но моих пусть оставит в покое. Поэтому отец разозлился и говорит, что он готов на крайние меры", – сказал он.

Ранее в Калининградской области дети заперлись в квартире после систематического применения насилия со стороны матери. В результате общения следователям удалось уговорить несовершеннолетних покинуть квартиру.

Детский омбудсмен в Дагестане Марина Ежова заявила, что детям вбивали в голову ненависть к матери. По ее словам, несмотря на отъезд семьи из республики, травля их и матери не закончилась.



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