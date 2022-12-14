СК проверит семью в Калининграде, где дети угрожали выпрыгнуть из окна

Фото: телеграм-канал "112"

Следователи организовали проверку после того, как в Калининграде трое детей закрылись в квартире и угрожали выпрыгнуть из окна. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что позднее в Сети появилось видеообращение от самих детей. Они рассказали, что заперлись в квартире от матери, которая якобы "систематически применяет к ним насилие".

В результате переговоров следователям удалось уговорить несовершеннолетних покинуть квартиру.

Детский омбудсмен в Дагестане Марина Ежова написала, что детям вбивали в голову ненависть к матери. По ее словам, несмотря на отъезд семьи из республики травля детей и их матери не закончилась.

"Реакция и поведение детей будет вполне понятна, если учесть, что за время судебных процессов, похищения и удержания то в Буйнакске, то в Чечне, они не учились, не занимались дополнительными занятиями, не общались со сверстниками", – отметила Ежова в своем телеграм-канале.

По ее словам, такой метод используют все злостные неплательщики алиментов. Ежова поведала, что они с помощью подкупа или угроз вынуждают ребенка сказать в суде, что они хотят проживать с отцом. Таким образом они избегают уплаты алиментов.

"Именно поэтому суды всех инстанций вынесли решения против Магомеда Церетилова, который до иска о взыскании алиментов никак не интересовался ни моральным обликом своей жены, ни состоянием своих детей", – поведала Ежова.

Омбудсмен подчеркнула, что самое страшное – то, что дети и мать находятся в нестабильном эмоциональном состоянии. Она указала, что им нужна помощь психолога, и выразила надежду, что специалисты смогут справиться с этой проблемой.

Ранее сообщалось, что трое детей закрылись в квартире на четвертом этаже в Калининграде и угрожали выпрыгнуть из окна. Вместе с правоохранителями на месте присутствовали и родственники детей. В полиции тогда сказали, что ничего экстренного не происходит.



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