Трое детей грозятся выпрыгнуть из окна квартиры в Калининграде

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Трое несовершеннолетних закрылись в квартире на четвертом этаже в Калининграде и угрожают выпрыгнуть из окна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

На месте работают правоохранители. Вместе с ними находятся родственники детей. По словам представителей полиции, ничего экстренного не происходит.

При этом в социальных сетях сообщалось, что семья приехала из Дагестана, а причиной происшествия стал семейный конфликт.

Ранее депутат городской думы Нижневартовска Дмитрий Гришин вскрыл секс-скандал с пятиклассниками. Он рассказал, что к нему обратился отец подвергшегося травле и насильственным действиям сексуального характера мальчика. Мужчина поведал, что над ребенком надругались одноклассники и выложили видео в социальной сети "ВКонтакте". Гришин обвинил местных чиновников в замалчивании инцидента.



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