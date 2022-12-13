Тела взрослых и ребенка обнаружили в частном доме под Раменским

Фото: телеграм-канал 112

Тела двух взрослых и четырехлетнего ребенка обнаружили в частном доме в деревне Прудки Раменского городского округа. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной прокуратуры.

"Сегодня в частном доме, расположенном в деревне Прудки, обнаружены тела двух взрослых и четырехлетнего ребенка без видимых признаков насильственной смерти. Еще один пострадавший мужчина госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что надзорное ведомство взяло под контроль установление обстоятельств инцидента и принятие процессуального решения по факту произошедшего.

Кроме того, по поручению прокурора Подмосковья Сергея Забатурина место происшествия выехал Раменский городской прокурор Дмитрий Кавышкин, а также следователи и криминалисты.

По предварительной информации, гибель людей наступила в результате отравления газом. В частном доме погибли члены семьи из Таджикистана. Гражданин Китая, также находившийся в доме, доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что главное следственное управление СК по Московской области сообщило о проверке по факту гибели двух человек при пожаре в частном доме в Солнечногорске.

В правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании частного дома. При тушении на месте были найдены тела супружеской пары 1947 года рождения.

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