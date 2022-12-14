В Раменской больнице заявили, что умерший на ее территории мужчина отказался от помощи

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Умерший на территории Раменской больницы мужчина отказался от медицинской помощи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя медучреждения.

По его словам, мужчину доставили на скорой помощи 13 декабря. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Пациенту проведен осмотр, от получения медицинской помощи он отказался, что зафиксировано документально", – сообщил собеседник агентства.

Он также уточнил, что находящемуся в нетрезвом виде было предоставлено место для сна. Вечером по своей воле мужчина принял решение покинуть учреждение.

Ранее сообщалось, что 23-летняя жительница Обнинска месяц хранила в кладовке тело погибшего от болезни сына. В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.



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