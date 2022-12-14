Депутат из Нижневартовска вскрыл секс-скандал с пятиклассниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Нижневартовске депутат городской думы Дмитрий Гришин на одном из профильных заседаний вскрыл секс-скандал с пятиклассниками. Мужчина обвинил местных чиновников в замалчивании инцидента. Об этом сообщает URA.RU.

К депутату обратился отец подвергшегося травле и насильственным действиям сексуального характера мальчика.

"Отец сказал, что ему поступил звонок от вышестоящих чинов из округа с предложением скрыть проблемы. Над ребенком надругались одноклассники и выложили видео в социальной сети "ВКонтакте", – рассказал Гришин.

Депутат Анатолий Криста выступил с предложением взять эпизоды на контроль и заслушать по данному вопросу представителей правоохранительных органов. Спикер думы Алексей Сатинов подчеркнул, что "это информационное сообщение и прения по нему регламентом не предусмотрены".

Ранее в Тюмени по подозрению в изнасиловании школьницы задержали 32-летнего мастера тату-салона. Мужчина надругался над 16-летней девушкой, которая пришла в салон за новой татуировкой.

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