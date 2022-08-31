Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании ребенка на Курилах

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании и покушении на убийство ребенка на Курилах. Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ.

"Следственными органами СУ СК России по Сахалинской области расследуется уголовное дело по обвинению 46-летнего жителя города Курильска в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131, ч.3 ст. 30, п. п. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ и по подозрению 28-летней жительницы этого же города в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась к руководству СКР с просьбой проконтролировать расследование дела. В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Сахалинской области представить доклад о ходе расследования.

Также глава СК поручил детально разобраться в причинах и условиях произошедшего. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что семилетняя девочка, которую изнасиловал и выбросил из окна мужчина в Курильске, находится в больнице в Южно-Сахалинске.

Исполняющая обязанности руководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка Сахалинской области Алина Полунина сообщала, что девочка находится под наблюдением психологов.

Инцидент произошел 28 августа в Курильске Сахалинской области. Девочку похитила с детской площадки любовница подозреваемого. Семилетнего ребенка она увела с детской площадки, чтобы передать мужчине. После того как мужчина надругался над девочкой, он выбросил ее из окна второго этажа.

