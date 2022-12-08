Школьницу изнасиловали в тату-салоне в Тюмени

Фото: Москва 24 /Владимир Яроцкий

В Тюмени по подозрению в изнасиловании школьницы задержали мастера тату-салона. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, ранее судимый за кражу 32-летний мужчина надругался над 16-летней девушкой, которая пришла в салон за новой татуировкой.

СУ СК России по Тюменской области возбудил уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Подмосковье неизвестный ограбил и изнасиловал 82-летнюю женщину. Ночью мужчина пробрался в дом к пенсионерке и, угрожая ножом, похитил 20 тысяч рублей. Затем он изнасиловал ее и поджег дом, а позднее скрылся с места преступления. Пострадавшая смогла сама выбраться из горящего дома и обратиться в полицию.

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