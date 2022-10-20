СК попросит арестовать таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следствие будет ходатайствовать об аресте водителя такси, которого обвиняют в попытке изнасилования пассажирки на улице Академика Королева. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по столице.

"Останкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчине предъявлено обвинение в покушении на изнасилование.

По данным следствия, находясь в автомобиле, водитель такси решил воспользоваться тем, что пассажирка 1986 года рождения уснула, пересел к ней на заднее сиденье и совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера, а также попытался изнасиловать.

Отмечается, что пассажирка оказала активное сопротивление и смогла покинуть автомобиль.

Ранее полиция в Омске задержала 63-летнего мужчину, подозреваемого в серии изнасилований. Отмечалось, что он может быть причастен как минимум к 12 преступлениям, в том числе восьми изнасилованиям и покушениям на изнасилование, совершенных в 2010–2012 годах на территории города.



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