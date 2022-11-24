Обвиняемый в убийстве таксиста в Москве подозревается в изнасиловании

Фото: moscow.sledcom.ru

Мужчина, которого обвиняют в убийстве таксиста в столичном районе Кунцево, подозревается в совершении изнасилования. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Москве.

По данным ведомства, после того, как обвиняемый задушил таксиста на Ельнинской улице, он поехал в гости к девушке, с которой познакомился в интернете. Уже в квартире он применил к ней физическую силу и, угрожая убийством, изнасиловал. Затем мужчина похитил средства и мобильный телефон жертвы.

"Следствием дана дополнительная квалификация действиям обвиняемого по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 131 ("Изнасилование") и частью 2 статьи 162 УК РФ ("Разбой")", – говорится в сообщении.

Тело таксиста обнаружили в автомобиле во дворе дома на Ельнинской улице 21 ноября. На теле мужчины 1972 года рождения были признаки асфиксии. 33-летнего подозреваемого в совершении преступления арестовали до 21 января 2023 года. Ему предъявили обвинение по статье "Убийство, сопряженное с разбоем".



"Московский патруль": задержан подозреваемый в убийстве таксиста на Ельнинской улице

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