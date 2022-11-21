Следователи задержали подозреваемого в убийстве таксиста на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска арестовали подозреваемого в убийстве водителя такси на западе Москвы. Информацией об этом поделились в телеграм-канале СК по столице.

Там уточнили, что после обыска у подозреваемого нашли банковскую карту убитого. В ближайшее время арестованного передадут в подразделение ведомства для организации проверки на причастность к преступлению.

Об убийстве таксиста стало известно утром в понедельник, 21 ноября. Задушенный мужчина 1972 года рождения был обнаружен в автомобиле во дворе дома на Ельнинской улице в столичном районе Кунцево.

СК начал расследование дела по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!