Подозреваемый в убийстве девушки на Севастопольском проспекте признал вину

Фото: телеграм-канал "Следком"

Шохрухбек Каримов, подозреваемый в убийстве 29-летней девушки на Севастопольском проспекте в Москве, признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

"В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину и подробно рассказал, как совершил преступление", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время молодому человеку будет предъявлено обвинение в убийстве. Также следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключение под стражу.

Тело 29-летней Юлии Ткачевой обнаружили около жилого дома на Севастопольском проспекте утром 18 ноября. На нем были выявлены признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ран.

По данному факту следователи возбудили два уголовных дела: об убийстве и угрозе убийством.

Позже сотрудники правоохранительных органов сумели задержать Каримова. Он успел добраться до Тамбовской области. Также был задержан пособник подозреваемого, который помог ему скрыться.



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